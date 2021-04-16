Пекин, , 14:26 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун заявил, что государство инвестирует в провинцию Индонезии $1,38 млрд, сообщает Antara.

«Конечно, эти инвестиции — это возможность для регионов развиваться и продолжать развивать торговое сотрудничество», — пояснил посол Индонезии в Китае.

Экспорт Индонезии в Китай увеличился, включая вклад провинции Западный Калимантан, который составляет значительные 10%.

Общий товарооборот между Индонезией и Китаем превышает $78,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, профессориз Индонезии была удостоена награды за выдающиеся заслуги на Тайване.

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