Пекин, 16 апреля 2021, 14:26 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун заявил, что государство инвестирует в провинцию Индонезии $1,38 млрд, сообщает Antara.
«Конечно, эти инвестиции — это возможность для регионов развиваться и продолжать развивать торговое сотрудничество», — пояснил посол Индонезии в Китае.
Экспорт Индонезии в Китай увеличился, включая вклад провинции Западный Калимантан, который составляет значительные 10%.
Общий товарооборот между Индонезией и Китаем превышает $78,4 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, профессориз Индонезии была удостоена награды за выдающиеся заслуги на Тайване.
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