Москва, , 14:15 — REGNUM Квалифицированный комментарий по протесту Киева в связи с закрытием части акватории Черного моря может дать министерство обороны России. Об этом 16 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля порекомендовал журналистам обратиться в оборонное ведомство по этому вопросу, отказавшись от комментария. «Они смогут более квалифицированно прокомментировать», — сказал Песков.

Напомним, часть акватории Черного моря закрыта из-за военных учений ВМС России. Ранее, 15 апреля, министерство иностранных дел Украины выразило протест по этому поводу.

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