Минск, 16 апреля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Михаил Мишустин и Александр Лукашенко обсудили 16 апреля в Минске вопросы объединения налоговых систем России и Белоруссии. Белорусского политика заинтересовали наработки российской стороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

При обсуждении интеграционной проблемы Мишустин высказал свои соображения, сказав: «Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением».

Читайте также: Лукашенко рассказал о борьбе белорусов с Российской империей в 1939 году

Он также отметил, что Мишустина ему как специалиста рекомендовал Владимир Путин, попросивший выслушать премьер-министра России по вопросу «как он понимает ту систему, которую он выстрадал». По словам Лукашенко, Путин ему сказал: «Она нужна будет Белоруссии».

Кроме того, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Мишустина как специалиста рекомендовал также ещё какой-то неназванный «наш общий друг». Лукашенко также сообщил, что после апрельской встречи с президентом России состоится Форум регионов России и Белоруссии в Подмосковье, затем — Совмин Союзного государства и заседание союзного Высшего Государственного совета.

«Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с президентом России за последние два дня», — сказал Лукашенко.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии