Варшава, , 13:50 — REGNUM 16 апреля Сейм (парламент) Польши большинством голосов поддержал кандидатуру депутата от правящей партии «Право и справедливость» Бартломея Врублевского на должность омбудсмена в республике. Об этом сообщает Polskie Radio.

Кандидатуру Бартломея Врублевского поддержали 240 депутатов. Против его назначения на должность омбудсмена проголосовал 201 депутат, а 11 воздержались.

После данной процедуры Бартломею Врублевскому осталось заручиться поддержкой Сената, после чего он сможет официально сможет занимать должность омбудсмена. До этого уже трем кандидатам на должность омбудсмена не удалось получить большинство голосов в обеих палатах Сейма.

Вице-спикер Сената Станислав Карчевский сообщил журналистам, что Врублевский, скорее всего, получит одобрение ведомства. «Его кандидатуру поддержат члены правительства от партии «Право и справедливость», но я надеюсь, что и часть сенаторов от оппозиционной «Гражданской платформы» выразит Бартломею Врублевскому свою поддержку. Это отличная кандидатура. Он доказал это во время слушаний», — добавил сенатор.

Напомним, срок полномочий нынешнего омбудсмена Адама Боднара истек в сентябре прошлого года. Однако по закону, он будет исполнять свои обязанности до назначения преемника.