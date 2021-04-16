Москва, , 13:49 — REGNUM Возврат посла России в США Анатолия Антонова в Вашингтон зависит от решения президента РФ Владимира Путина. Об этом 16 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, дипломат активно работает, как в МИД, так и в парламенте. «У него нет дефицита внимания», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что важные аспекты консультаций доходят до сведения Путина по линии МИД. Песков добавил, что глава государства не планирует встречаться с послом в США.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возврат Анатолия Антонова в Вашингтон зависит от действий США, направленных на нормализацию отношений с Москвой.

Читайте также: В МИД России назвали условие возвращения российского посла в США