Москва, , 13:43 — REGNUM Верховный суд РФ продлил обеспечительный арест имущества экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — бывшего советника главы «Газпром межрегионгаза». Среди арестованного — 90 автомобилей, в том числе такие машины, как Bentley и Porche Cayenne, а также раритетный ЗИС-115.

Несмотря на то, что многие автомобили оформлены на третьих лиц и на организации, в частности на «Газпром межрегионгаз», по сути они являются собственностью семьи Арашуковых, сообщил представитель прокуратуры Дмитрий Динев.

Как ранее сообщалось, следствие установило, что в число объектов недвижимости главных фигурантов громкого дела о хищении у ПАО «Газпром» более 30 млрд рублей входят 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель в Хабезе, ресторан, банный комплекс и другие строения.

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