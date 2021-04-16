Москва, 16 апреля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Нефть продолжает расти в цене ввиду позитивных ожиданий относительно мирового спроса на топливо, закрывшись 15 апреля чуть выше $67 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтедобыча

«Существенную поддержку котировкам оказали статистические данные из США: количество заявок на пособие по безработице упало до минимума с начала пандемии, розничные продажи за март почти вдвое превзошли прогнозы аналитиков.

А министерство энергетики США констатировало снижение запасов сырой нефти в стране почти на 6 миллионов баррелей при прогнозе в 2,9 миллиона.

Также дополняют позитив темпы вакцинации и, как следствие, снижение опасений насчет масштабной третьей волны пандемии.

В результате Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть до 96,7 млн баррелей в день, что на 5,7 мл. баррелей выше, чем в прошлом году.

При этом проблема дополнительных санкций США, примененных к России, осталась незамеченной рынком.

Представляется, что нефть вряд ли упадет ниже $67 а баррель и будет пытаться подойти к отметке в $68.

Дополнительным позитивом можно считать вывод войск США из Афганистана и, как следствие, некоторое снижение напряжения в регионе», — считает эксперт.

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