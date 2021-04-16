Киев, 16 апреля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Ни в НАТО, ни в ЕС идею уже сейчас пригласить Украинув свой составне поддерживают, и непотому, что Украина к членству в этих организациях не готова, а потому, что ответные ходы России будут для НАТО и ЕС неприемлемыми, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 16 апреля, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Альянс

Как сообщалось ранее, накануне встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что Украина «не может бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО» и что пора «перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить» вэти организации. Также Зеленский отметил, что у президента Франции, по-видимому, лучше складываются отношения с президентом России, чем с ним, хотя именно сейчас «Украина особо нуждается в европейской поддержке».

« Простота, как говорится, хуже воровства. Накануне встречи с президентом Франции и канцлером Германии Владимир Зеленский ничтоже сумняшеся заявил, что «пора пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО». Вторая его претензия уже к хозяину сегодняшней встречи: мол, у Макрона лучше складываются отношения с президентом России Путиным, а не с ним, Зеленским.

Ни в НАТО, ни в ЕС, однако, идею уже сейчас пригласить Украину стать членом этих объединений не поддерживают и правильно делают. Не потому что Украина к членству в этих организациях не готова, хотя она, конечно, не готова, а потому, что ответные ходы России будут для НАТО и ЕС неприемлемыми. Такое положение является ответом и на второй тезис президента Украины: даже в условиях серьёзного ухудшения отношений с нашей страной и для этих объединений, и для их ведущих лидеров отношения с Россией гораздо важнее отношений с Украиной. Россия — их цель. Украина — средство.

Украине членство в НАТО необходимо, во-первых, для того, чтобы под его прикрытием провести карательную операцию против ДНР и ЛНР и попытаться вернуть Крым. Во-вторых, для того, чтобы было легче оправдать перед своим нищающим населением рост военных расходов. Как мы убедились на днях, однако, воевать в Донбассе и тем более в Крыму в планы НАТО не входит. Что же до военных расходов, то в Брюсселе понимают, что Украина и так будет их наращивать.

Точно так же стоит взглянуть и на вопрос о желании Киева как можно скорее увидеть Украину членом ЕС. Через тезис о «необходимости соответствовать стандартам ЕС» нынешней украинской власти будет легче проводить непопулярную экономическую политику, а проще говоря — сдавать страну на разграбление европейскому капиталу.

Ни обещаний по поводу членства в НАТО или ЕС, ни заявлений о готовности ради Украины окончательно испортить отношения с Россией в ходе разговора с президентом Франции и канцлером Германии Зеленский не получит.