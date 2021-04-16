Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Тяжело пострадавшему 12 апреля при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура» сотруднику МЧС срочно нужна донорская кровь. Об этом 16 апреля сообщает в социальных сетях его знакомая Алина А.

Пожарному Борису Старкову необходима для переливания редкая группа крови — четвертая отрицательная. Любой желающий помочь спасению пожарного может прийти и сдать кровь в клинику МЧС — ВЦЭРМ им. Никифорова — на улице Оптиков, 54, 19 апреля до 12:00 мск.

«При себе обязательно иметь паспорт, приехать сдать нужно на Оптиков, 54. Проход через КПП для сдачи крови в отделение трансфузиологии», — говорится в сообщении.

Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, начался днем 12 апреля. Пламя охватило почти всё здание на площади 10 тыс. кв. метров, но пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки. Во время борьбы с огнем пожарный Илья Белецкий погиб, двое его коллег Борис Старков и Антон Соколов получили тяжелые ожоги и в настоящий момент находятся в больнице. Работы на месте ЧП продолжаются пятые сутки.

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