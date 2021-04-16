Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Петербургская проектная компания «Ленпромтранспроект», оказавшаяся в новом санкционном списке Вашингтона за своё участие в строительстве Крымского моста, рассказала об ущербе, который уже наносят деятельности компании санкции США и других государств, и высказала надежду на помощь со стороны властей РФ в создавшейся ситуации.

Lptp.ru Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, в котором участвовал «Ленпромтранспроект»

Напомним, по решению Белого дома министерство финансов США ввело экономические санкции против АО «Ленпромтранспроект», занимающегося инженерными изысканиями и комплексным проектированием объектов транспортной инфраструктуры. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба минфина США.

Помимо «Ленпромтранспроекта» под санкции попали генеральный директор российской строительной компании «Мостотрест» Леонид Рыженькин и АО «Управление строительства железнодорожной линии Беркакит — Томмот —Якутск», которое участвовалов строительстве железной дороги для моста через Керченский пролив в Крым.

Как заявили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе «Ленпромтранспроекта», это уже не первые санкции, введенные в отношении АО, и их негативное влияние в компании уже смогли прочувствовать в полной мере.

«Во-первых, на днях крупнейший поставщик программного обеспечения AutoDesk отозвал у нашего института все лицензии, с возвратом денежных средств. Это первый шаг, который в дальнейшем может привести к угрозе развитию строительного комплекса России, оказавшегося под санкциями. Дело в том, что часть программного обеспечения, выпускаемая AutoDesk, не имеет аналогов в России и является обязательной для использования в реализации крупнейших государственных объектов нашей страны», — пояснил собеседник агентства.

Во-вторых, «Ленпромтранспроект» уже получает немотивированные отказы от банков в получении кредитования и банковских гарантий, которые необходимы предприятию для получения государственных заказов. В-третьих, крупные компании, связанные с зарубежным рынком, с которыми АО сотрудничало до недавних пор, не допускают «Ленпромтранспроект» к участию в конкурсах — без объяснения причин.

«Санкции, введенные в отношении нашего института иностранными государствами, всё больше связывают нам руки и препятствуют работе на территории России. «Ленпромтранспроект» — старейший проектный институт страны, который, невзирая на трудности, хочет продолжить свою деятельность в нашей стране, сохранить свой коллектив, поэтому очень надеется на поддержку государства», — подытожил генеральный директор АО «Ленпромтранспроект» Ростислав Шкурко.

Отметим, что под новые санкции также попала еще одна петербургская компания — занимающаяся IT-безопасностью фирма Neobit.