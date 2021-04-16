Молдавия, , 12:03 — REGNUM Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложит парламенту обвинить Конституционный суд страны в узурпации власти. Как заявил лидер политического объединения Игорь Додон, такое решение было принято сегодня, 16 апреля, на заседании парламентской фракции партии.

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«Провели сегодня утром заседание парламентской фракции Партии социалистов, где было принято решение выступить с официальной позицией по поводу вчерашнего постановления Конституционного суда», — написал Додон в Twitter

По мнению партийцев, Конституционный суд своим решением от 15 апреля «дискредитировал правовое государство» в Молдавии, «пошёл по пути узурпации власти в пользу президента Майи Санду в стиле Плахотнюка 2019 года».

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«Мы считаем, что парламент должен дать соответствующую оценку судьям КС, — подчеркнул лидер партии. — ПСРМ выдвинет проект постановления парламента, которое констатирует факт узурпации КС тремя членами суда (Маноле, Шова, Рошка) в пользу политических интересов президента, нарушения присяги, которую они произнесли перед этим составом парламента, и потребуем их отставки».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил главе государства Майе Санду распустить парламент, признал наличие обстоятельств для такого шага, поскольку он неспособен сформировать правительство. Напомним, парламент Молдавии два раза в течение трёх месяцев не утвердили предложенный состав правительства республики.