Москва, , 12:02 — REGNUM С начала 2021 года по март включительно российские заводы выпустили 365 тыс. легковых автомобилей — на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 годом. Об этом говорится в сообщении Росстата.

При этом в первый весенний месяц текущего года в России было произведено 146 тыс. автомобилей. Данный объём на 32,3% превышает количество машин, выпущенных в марте прошлого года.

Отмечается, что в Петербурге на предприятии «Тойота Мотор» был запущен выпуск рестайлингового бизнес-седана Toyota Camry.

По итогам первого квартала 2021 года российские автозаводы выпустили 38,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 41,9% больше, чем в 2020 году. В марте 2021 года заводы России произвели 17,6 тыс. грузовиков, что на 34,3% превышает показатели марта прошлого года.

Напомним, в марте 2021 года в России было продано 148 676 новых машин — на 5,7% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

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