Рим, , 11:51 — REGNUM Дочери Джанлуки Вакки потребовалась операция из-за врождённой патологии. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CNsnzbvrpkI/

У ребёнка врождённая деформация — расщелина на нёбе, которую также называют «волчьей пастью». «В начале этой недели нашей малышке сделали операцию на нёбе. Это была очень сложная и эмоциональная неделя и для нее, и для нас», — подписал фото блогер.

ИА REGNUM напоминает, что Джанлука Вакки, более известный в России как «танцующий миллионер», — итальянский блогер и бизнесмен. В 2020 году у него и актрисы Шэрон Фонсеки родилась дочь.

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