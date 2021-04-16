Киев, 16 апреля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 17 749 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Facebook.com/maksym.stepanov.official Ситуация с коронавирусом на Украине

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«17 749 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 16 апреля 2021 года. В частности, заболели 709 детей и 378 медработников», — написал он в своем сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 1 244 921.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 438 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 39 096.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 820 465 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 8 869 518 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 16 427 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.