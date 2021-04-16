Варшава, , 10:19 — REGNUM Подлясское воеводство Польши получит 6,5 миллионов злотых (около 1,5 миллиона евро) от Европейского фонда восстановления в рамках программы по борьбе с последствиями пандемии SARS-CoV-2 в сфере образования. Выделенные средства поступят региональным общеобразовательным школам. Об этом 16 апреля сообщает Polskie Radio.

Правление Подляского воеводства на своем заседании 15 апреля приняло решение, что данные средства получат общеобразовательные школы Белостока, а также следующих населенных пунктов региона: Хоращ, Черный-Белосток, Добжин, Юхновец-Костельный, Лапы, Супрасль, Турасл — Костельно, Васильков и Заблудов.

Выделенные европейским фондом средства будут потрачены на дезинфицирующие средства для использования в учебных заведениях после того, как будет возвращена очная форма обучения, а также на программное обеспечение для облегчения дистанционного образования.

Кроме того, часть средств внесут на повышение квалификации и курсы для местных учителей.