Красноярск, 16 апреля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Первый в этом сезоне лесной пожар потушили в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар

Возгорание произошло в Минусинском районе. Очаг на площади 0,3 га сотрудники Минусинской лесопожарной станции обнаружили в ходе наземного патрулирования. В тушении принимали участие восемь человек и две единицы техники.

По предварительным данным, пожар произошёл по вине местных жителей.

Добавим, по информации краевого Лесопожарного центра на 10:00 (местное время) 16 апреля, действующих лесных пожаров в Красноярском крае не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области объявили высокую пожарную опасность.

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