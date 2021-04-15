Самара, , 13:41 — REGNUM Высокую пожарную опасность объявили в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что до 21 апреля текущего года включительно на территории большинства районов области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс.

По словам спасателей, в это время увеличивается риск лесных пожаров, которые возникают в большинстве своем из-за человеческой халатности, нарушений людьми простейших правил пожарной безопасности.

Отмечается, что во время введения особого противопожарного режима запрещено посещать леса, разводить костры рядом с ними, поджигать сухую траву.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.