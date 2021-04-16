Улан-Удэ, 16 апреля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В марте годовая инфляция в Бурятии достигла 6%, что выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (5,3%) и в целом по стране (5,8%). Такие данные сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе Банка России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Продукты из курицы

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Темпы инфляции на продовольственные товары составили 8%. При этом если на некоторые виды овощей рост цен замедлился, то мясо птицы и яйца начали дорожать быстрее. По данным специалистов, причиной стал рост издержек птицефабрик в связи с подорожанием кормов, а также сокращение поставок из других регионов из-за вспышки птичьего гриппа.

Замедление же темпов роста цен на свеклу и морковь в ЦБ связали с ценовой политикой продуктового ритейла.

«В условиях характерного для весеннего периода сокращения запасов продукции у местных производителей, одна из торговых сетей для привлечения покупателей сдерживала рост цен на овощи открытого грунта за счет расширения собственного производства», — отметили в Центробанке.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю с 5 по 12 апреля в Бурятии наиболее сильно подорожали свежие огурцы и баранина. Цены на огурцы подросли сразу на 12,26 рубля, достигнув отметки 192,42 рубля за 1 кг. Баранина теперь стоит 410,69 рубля (+20,76 рубля за неделю).