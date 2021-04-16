Берлин, , 09:56 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes готовит к празднованию 100-летия марки Maybach особый S-Class с двигателем V12. Видеотизер с будущей новинкой размещён на официальном YouTube-канале Mercedes-Benz.

Новинка посвящена 100-летию самой первой модели Maybach — W3. Эта модель собиралась с 1921 по 1926 год. В общей сложности было собрано свыше 305 экземпляров W3. Ни одна из этих моделей не сохранилась до наших дней.

В качестве обозначения у новинки будет индекс S 650 либо S 680. «Юбилейное» авто на тизере имеет вытянутую форму, большие задние двери и многоспицевые диски колёс.

Ожидается, что флагманский S-Class получит полный привод 4Matic.

Ранее компания Mercedes-Benz представила купеобразный седан CLS третьего поколения с моторной линейкой, состоящей из трёх бензиновых и трёх дизельных моторов. Основным двигателем является агрегат рабочим объёмом два литра мощностью 194 л. с.