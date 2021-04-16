Краснодар, , 09:46 — REGNUM Более 80% номеров гостиничного фонда забронировано на курортах Краснодарского края на период майских праздников по данным на 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. При этом ряд гостиниц уровня пять и четыре звезды полностью распродали свои номера.

«Это рынок, и цену диктует спрос. У отельеров и по сегодняшним ценам все продается, это тоже мы должны учитывать. Но ради объективности: курорты Краснодарского края — это не только Сочи и не только пятизвездочные гостиницы. Есть еще и Азовское побережье, Анапа, Туапсе. В нашем регионе больше 5,5 тысяч мест размещения. И самая многочисленная категория — это гостиницы категории 2 и 3 звезды, а также отели без звезд. Возможности для отдыха сегодня есть», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев журналистам.

Отметим, что курортный сезон в Краснодарском крае в 2021 году стартует с 1 мая. По данным краевой администрации, только в период майских праздников в регионе ожидается 600 тыс. туристов.