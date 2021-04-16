Белая Глина, , 09:22 — REGNUM Вспышка кишечной инфекции зафиксирована среди учеников МБОУ СОШ № 11 им. Героя Советского Союза А.А. Булгакова Белоглинского района Краснодарского края, сообщили 16 апреля в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

«В связи с поступлением информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции учащихся Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю организовано проведение эпидемиологического расследования по факту заболевания школьников», — сообщили в ведомстве.

Специалисты отобрали пробы для лабораторного исследования от заболевших, персонала пищеблока, смывов с объектов внешней среды, причина вспышки устанавливается.

Прокуратура организовала проверку, по информации ведомства, в больницу попали 13 учеников МБОУ СОШ № 11 в возрасте от 11 до 16 лет с диагнозом острый гастроэнтерит.