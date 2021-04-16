Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Правом отказа от дачи показаний в суде против себя решил воспользоваться бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в гибели чернокожего Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом 15 апреля передал телеканал BBC.

Подсудимый сослался на пятую поправку к Конституции США, разрешающую не свидетельствовать против себя. Шовин сообщил, что принял это решение самостоятельно без каких-либо «обещаний или угроз» со стороны.

Судья Питер Кэхилл предупредил присяжных, что указанный шаг обвиняемого не следует расценивать как подтверждение его виновности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля патологоанатом Дэвид Фаулер заявил, что смерть Джорджа Флойда наступила не от удушающего приема со стороны полицейского, а от ряда факторов, в том числе и от заболевания сердца, а также употребления препаратов, содержащих наркотические вещества.

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