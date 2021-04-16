Москва, 16 апреля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Российские следователи окажут необходимую помощь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщили 16 апреля в пресс-службе Следственного комитета России.

Sledcom.ru Следственный комитет

«В случае поступления в СК России запроса от белорусских коллег с просьбой оказать содействие при расследовании уголовного дела о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, российским ведомством, безусловно, будет оказана необходимая методическая и практическая помощь», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, в России обладают необходимым опытом в расследовании подобных преступлений и, кроме того, в распоряжении специалистов СК РФ есть новейшая криминалистическая техника, которая позволит выполнить необходимые следственные процедуры.

Петренко напомнила, что соглашение о сотрудничестве между главами СК России и Белоруссии подписано ещё в 2013 году и оно в полной мере позволит оказать содействие белорусской стороне в расследовании нацистских преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, генпрокуратура Белоруссии 9 апреля возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период.