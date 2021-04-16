Москва, 16 апреля, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 12 мая 2021 года приступит к рассмотрению иска нижегородского ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» к Минобороны России. Истец требует внести в контракт от 2018 года корректировки, а также указать в нём фиксированную стоимость — более 506 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Иск от судостроителей, ведущих свою историю с 1918 года, поступил в суд 9 апреля 2021 года. Его приняла к производству судья Сизова.

В деле речь идёт «об обязать заключить дополнительное соглашение к государственному контракту от 31 июля 2018 года №1 820 187 403 731 412 193 378 304 с указанием фиксированной цены государственного контракта в размере 506 292 414 рублей 57 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость». Прочие детали спора пока неизвестны.

По открытым данным, стороны между собой напрямую связывали как минимум ещё три контракта на общую сумму 228,5 млн рублей. Среди них заключенный в марте 2012 года на 146 млн рублей — на реализацию проекта «824М-плавучий полутяжелый железобетонный причал».

Компания-истец выполняет работы в рамках гособоронзаказа как для Минобороны РФ, так и для береговой охраны погранвойск ФСБ России.