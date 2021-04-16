Москва, , 03:02 — REGNUM Судья арбитража Москвы Сорокин частично удовлетворил иск, поданный к судостроительной компании с 165-летней историей — АО «Балтийский завод». С последнего взыскано 40 млн рублей. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иск ФГУП «Атомфлот» был подан на сумму 195 млн рублей в марте 2021 года. Судья решил взыскать с завода из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации» 40 млн рублей и 200 тыс. рублей расходов по оплате государственной пошлины, а «в остальной части иска — отказать». Детали вердикта пока неизвестны, так как обнародована только результативная часть решения.

Напомним, этот иск ФГУП к предприятию из Санкт-Петербурга не единственный. В целом претензии превышали 702 млн рублей. Помимо этого, в марте 2021 года претензии на 35,6 млн рублей к «Балтийскому заводу» выставила компания «Неоарм». Иск рассмотрят 1 июня 2021 года. Второе дело с этими же фигурантами и на такую же сумму рассмотрят 29 апреля.

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