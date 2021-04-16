Анкара, , 07:37 — REGNUM Представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омар Челик 15 апреля отреагировал на слова министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Неуважение и фанатизм не могут быть инструментами дипломатии. Неуважение и диалог — несовместимы. Там, где есть фанатизм, нет дипломатии», — заявил Челик.

Чавушоглу также выступил с пресс-релизом после встречи со своим греческим коллегой Дендиасом. Чавушоглу жестко отреагировал на обвинения греческого министра в отношении Турции.

«Обвинения в отношении Турции — неприемлемы. Мы пытались обсудить все вопросы в дружеской атмосфере, мы вели переговоры, мы совершали положительные шаги; если вы публично обвиняете мою страну и нацию, вы должны за это ответить», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, отношения между Турцией и Грецией накалились после того, как Дендиас на саммите лидеров Европейского Союза заявил, что «вопрос о введение санкций может снова встать на повестку дня, если Турция продолжит нарушать суверенные права Греции».