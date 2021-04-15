Лос-Анджелес, США, , 23:56 — REGNUM Пилу Асбек (Йохан Филип Асбек) снимется во второй части кинокомикса «Аквамен». Об этом 15 апреля сообщил портал Cinema Blend.

Актёр знаком поклонникам сериала «Игра престолов» по роли Эурона Грейджоя. Инсайдеры сообщили, что сейчас Асбек ведёт переговоры с продюсерами.

Если они пройдут успешно, то в сиквеле «Аквамена» снимутся сразу два актёра, принимавшие участие в реализации проекта канала HBO (Джейсон Момоа сыграл в «Игре престолов» предводителя дотракийцев Кхала Дрого). Пока нет информации о том, какую роль может исполнить Асбек.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кроме Джейсона Момоа в «Аквамене 2» к своим ролям вернутся Эмбер Хёрд и Яхья Абдул-Матин II. Снимать сиквел будет режиссёр Джеймс Ван.

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