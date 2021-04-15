Париж, 15 апреля, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Украина давно заслужила выход из «прихожей» блока НАТО и Евросоюза, заявил 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Figaro.

Gov.ua НАТО и Украина

По его словам, ЕС и НАТО должны пригласить Украину к себе, иначе Киеву придется выпрашивать членство в этих структурах.

«Мы не можем вечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО. Украина давно заслужила выход оттуда. Пора ускорить темпы, пригласить нас присоединиться к ЕС и НАТО, если мы не хотим, чтобы нам пришлось выпрашивать это. Кроме того, что это будет справедливо, это также и то, чего хотят граждане Украины», — заявил Зеленский.

При этом Зеленский выразил надежду на то, что Франция как «великая страна» поддержит эти желания Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года парламент Украины внес изменения в конституцию страны, закрепив в ней курс на членство в ЕС и НАТО.

Тем не менее Североатлантический альянс и Евросоюз предпочитают использовать Украину без всяких обязательств со своей стороны.