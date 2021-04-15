Москва, 15 апреля, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Для российской армии разрабатывается легкая реактивная система залпового огня (РСЗО) под 80-мм боеприпасы, сообщает 15 апреля пресс-служба корпорации «Техмаш».

Дарья Драй ИА REGNUM Самоходные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Град на репетиции военного парада в Петербурге

Российские военные уже определили тактико-технические характеристики и концепцию боевого применения новой РСЗО. В частности, комплекс должен быть способен стрелять неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 и размещаться на колесном шасси.

Кроме того, новая легкая РСЗО сможет использовать НАР С-8ОФП «Бронебойщик», госиспытания которых завершились в 2018 году. Эта ракета превосходит предыдущую линейку ракет семейства С-8 по мощности боезаряда в пять-шесть раз, имеет дальность поражения целей до шести километров, а также способна детонировать в различных режимах — перед целью, при контакте с целью или после проникновения за внешний контур цели в зависимости от желания «пользователя».

Работы по новой РСЗО осуществляют специалисты НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева, разработчика всех советских и российских реактивных систем залпового огня.