Лос-Анджелес, США, , 23:15 — REGNUM К проекту спин-оффа сериала Amazon «Пацаны» про тёмный мир супергероев присоединилась Рейна Хардести. Об этом 15 апреля сообщил портал The Wrap.

Таким образом, актриса, ранее снявшаяся в шоу DC «Флэш», присоединилась к Лиззи Бродвей, Джаз Синклер, Шейну Полу МакГи, Эйми Карреро и Мэдди Филлипс. Спин-офф «Пацанов» пока не имеет официального названия, сюжет будущего шоу расскажет о единственном в США образовательном учреждении для молодых супергероев.

Ранее СМИ сообщили, что в качестве шоураннера, продюсера и сценариста проекта выступит Крейг Розенберг («Полусвет», «Пацаны», «Эксперимент: Зло»). Создатель «Пацанов» Эрик Крипке, Сет Роген и Эван Голдберг займут должности исполнительных продюсеров.

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