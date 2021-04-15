Токио, , 22:04 — REGNUM Представитель правящей в Японии либерально-демократической партии Тошихиро Никаи заявил, что Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены из-за увеличения числа заражения коронавирусом в стране. Об этом 15 апреля сообщает Associated Press.

«Если из-за Олимпиады произойдет вспышка заражения, в их проведении не будет никакого смысла, их еще можно отменить. Но для Японии важно провести успешную Олимпиаду. Это большая возможность», — отметил Никаи.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио 23 июля — 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии.