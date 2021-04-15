Иерусалим, , 21:36 — REGNUM О ракетном ударе из сектора Газа сообщила 15 апреля Армия обороны Израиля.

В пресс-службе ведомство отметили, что из Газы прилетела одна ракета, запущенная палестинцами. Сообщение последовало через несколько минут после информации о срабатывании сирен воздушной тревоги у города Сдерот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта израильская армия проинформировала, что нанесла ответный удар по позициям ХАМАС.

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