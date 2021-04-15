Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Компания Riot Games опубликовала объявления о вакансиях, в которых указала, что она ищет сотрудников для реализации проекта «кинематографической вселенной League of Legends». Об этом 15 апреля сообщил портал Comicbook.

Издание обратило внимание, что в обоих объявлениях компания отмечает, что речь идёт об игровых, а не анимационных проектах. Кроме того, Riot Games указала, что в киновселенную League of Legends будут входить как полнометражные фильмы, так и сериалы.

Напомним, сейчас Riot Games реализует проект мультсериала Arcane на основе League of Legends. Его премьера должна была состояться в 2020 году, однако компания решила отложить релиз на 2021-й.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix показал героев четвёртого сезона сериала «Кастлвания»