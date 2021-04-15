Лос-Анджелес, США, , 20:17 — REGNUM Зак Снайдер во время пресс-конференции заявил, что планирует снять два спин-оффа предстоящего фильма «Армия мертвецов». Об этом 15 апреля сообщил портал Cinema Blend.

Сюжет первого фильма расскажет о жизни Людвига Дитера (Маттиас Швайгхёфер). Таким образом, зрители смогут узнать, почему этот персонаж так любит взламывать сейфы.

Кроме того, Снайдер планирует выпустить анимационный приквел, в котором будет показана история появления зомби. Режиссёр отметил, что он уже сейчас занимается реализацией этих двух проектов.

Напомним, премьера «Армии мертвецов» состоится 21 мая 2021 года на сайте потокового сервиса Netflix. Ранее Зак Снайдер подтвердил, что он планирует снять продолжение этого фильма.

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