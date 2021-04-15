Оттава, , 20:14 — REGNUM Нападающий Родион Амиров (Россия) заключил контракт с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». Об этом 15 апреля сообщается на сайте хоккейной команды.

Амиров присоединится к фарм-клубу «Торонто» и программе развития «Мейпл Лифс» после того, как будут выполнены требования, касающиеся карантина. Кроме того, «Салават Юлаев» договорился с «Торонто» о том, что форвард будет выступать за уфимский клуб на правах аренды — контракт по схеме «1 + 1».

3-летний контракт с 19-летним хоккеистом начнет действовать с сезона — 2021/22. В этом сезоне спортсмен выступал за «Салават Юлаев» (Уфа), в составе которого набрал 13 очков (9 голов и 4 передачи) в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ, и сыграл 9 матчей в плей-офф.

Амиров был выбран «Торонто» в I раунде драфта НХЛ 2020 г. под общим 15 номером.