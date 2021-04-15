Оттава, , 20:11 — REGNUM Канада выразила свое одобрение в отношении санкций, которые Соединённые Штаты ввели против лиц из России якобы из-за вмешательства в выборы и кибератаки через программное обеспечение компании SolarWinds. Об этом 15 апреля заявил глава канадского МИД Марк Гарно.

«Вместе с Соединенными Штатами и другими союзниками, Канада выражает озабоченность на счет российской кампании по кибершпионажу, использовавшей платформу SolarWinds Orion, — сказано в заявлении. — Мы твердо настроены продолжить сотрудничать с США ради укрепления стабильности в киберпространстве».Отмечается, что из-за инцидента, «наверняка связанного с действиями Службы внешней разведки РФ», были затронуты более 100 канадских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2020 и 2021 года в США сообщали о вредоносном коде, внедрённом в устаревшее программное обеспечение SolarWinds. Кибератака, по предварительным данным, коснулась 200 организаций по всему миру, при этом её связывали с «российской группой хакеров». Доказательств этому в США не предоставили, в самой SolarWinds не стали называть возможных виновников взлома программного обеспечения компании.