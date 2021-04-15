Екатеринбург, , 19:00 — REGNUM В посёлке Лубяной (Свердловская область) произошёл пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

«На площади 500 м.кв. сгорели два частных жилых дома, хозяйственные постройки и автомобиль», — сообщили в управлении.

Ветреная погода и плотная застройка на том месте способствовали тому, что огонь быстро распространился по округе. Чтобы справиться с пожаром, спасатели развернули штаб пожаротушения.

Информации о пострадавших нет. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В борьбе с пожаром было задействовано 11 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Бызово (Свердловская область) пожар унёс жизни пятерых детей.

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