Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Численность российских сил на границе с Украиной такова, что ЦРУ серьёзно относятся к намерениям Москвы в отношении Киева, заявил 15 апреля директор ЦРУ Уильям Бернс в Конгрессе США.

Комментируя ситуацию на границе России и Украины, Бернс заявил, что наращивание российских сил «достигло такого уровня, который даёт возможность предпринять дальнейшие агрессивные действия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ заявил, что Запад осуждает действия России вблизи границы с Украиной, хотя они происходят на российской территории, но «не замечает», что украинская армия готовится к войне и уже усилила агрессию против Донбасса.

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