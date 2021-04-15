Москва, , 17:49 — REGNUM Доклад ОЗХО, обвиняющий сирийскую армию в применении хлора в городе Саракиб (провинция Идлиб, Сирия) в 2018 году, не имеет отношения к объективному анализу ситуации, сообщила 15 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что ОЗХО, делая вид, будто анализирует ситуацию с якобы имевшим место применением химического оружия, попыталась изобразить научный подход, хотя выводы, что очевидно, были готовы у организации заранее.

Захарова отметила, что «для пущей правдоподобности предвзятых, политически ангажированных и абсолютно псевдопрофессиональных выводов к расследованию были привлечены все мыслимые и немыслимые эксперты».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля ОЗХО опубликовала доклад, в котором объявляется, что Сирийская арабская армия 4 февраля 2018 года сбросила бомбу с хлором на район Саракиба. США поспешили одобрить доклад, заявив, что Сирия так и не уничтожила химическое оружие.

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