Симферополь, , 17:19 — REGNUM Доложить о ситуации с нарушением прав жителей Крыма в связи с водной блокадой российского полуострова поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 15 апреля.

«Председатель СК России поручил доложить о ситуации с нарушением прав жителей Республики Крым в связи с водной блокадой Крымского полуострова вследствие перекрытия передачи воды по Северо-Крымскому каналу, о которой заявляли представители властей Крыма», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне руководитель комитета Госсовета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов сообщил о выходе на финальную стадию подготовки заявления о возбуждении уголовного дела из-за водной блокады Крымского полуострова. Трофимов уточнил, что заявление будет содержать данные о пяти составах преступления, в том числе о террористической деятельности и об экоциде.