Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани 15 апреля обсудили стратегию администрации Белого дома в Афганистане, сообщается на сайте Белого дома.

Госсекретарь США уверил, что Белый дом продолжит поддерживать усилия Афганистана, направленные на мирное урегулирование ситуации в стране.

Блинкен и Гани также обсудили инвестиции в Афганистан и необходимость сохранения успехов, достигнутых за последние 20 лет, особенно в сфере построения гражданского общества и защиты прав женщин и девочек.

Также был затронут вопрос противостояния терроризму, в том числе приверженности правительств противодействовать деятельности «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден написал в своем Twitter о том, что вывод войск США из Афганистана начнется 1 мая и должен завершиться 11 сентября 2021 года.