Белград, , 16:46 — REGNUM Роль России в урегулировании косовского вопроса может приобрести новую окраску, ели Белград выступит с соответствующим предложением. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости 15 апреля.

По его словам, в настоящий момент участие Москвы в решении косовского вопроса в первую очередь определяется ролью России как постоянного члена СБ ООН.

«Это самое важное, ведь косовская проблема — часть повестки СБ. Это гораздо важнее, крупнее и принципиальнее, чем текущие переговоры, потому что при любом развитии диалога возможно только такое решение, которое отвечает интересам Белграда, и которое может быть поддержано Советом безопасности ООН», — отметил посол.

Боцан-Харченко добавил, что Косово также является постоянной темой двустороннего диалога с Сербией, с которой Россия координирует усилия в ООН и других международных организациях.

«При всех нынешних сложностях отношений с Западом косовский вопрос фигурирует в контактах, например, с тем же ЕС. Если Белград будет выступать за какие-то новые элементы в российской роли, то его идеи могут быть рассмотрены, что отмечалось нами в том числе на высшем уровне», — сказал Боцан-Харченко.