Симферополь, 15 апреля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что у него возникают вопросы к тем чиновникам, которых до сих пор нет в санкционных списках США. Так он прокомментировал очередные санкции, введённые против России, 15 апреля журналистам.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«У меня к коллегам, которые ещё не в санкционном списке, возникают вопросы: как вы его миновали? На какую разведку работаете? Сегодня уже все участники процесса давно в санкционных списках. Если кого-то там нет — скажите, обратимся, чтобы внесли. Мы все в одной лодке находимся, они каждый день будут выдумывать новые санкции», — сказал Аксёнов.

Сегодня, 15 апреля, стало известно о введении новых санкций США против России. Так, санкции введены в отношении министра внутренних дел по Республике Крым Павла Каранды, руководителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка, руководителя ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева, а также руководителя минимущества Республики Крым Ларисы Кулинич.