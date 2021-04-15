Москва, 15 апреля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. На днях были представлены предварительные итоги расчета доли населения с доходом ниже прожиточного минимума. Окончательная же статистика, как заявлено на официальном сайте Росстата, будет озвучена «…позднее, после того как будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов». С одной стороны, цифры выглядят весьма радужно, заявила корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер АКГ «Эксперт Разведка», к. э. н София Иевенко.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

«Они сообщают о прекрасных, особенно с учетом последствий пандемии, результатах, а именно о сохранении доли малоимущих на уровне 4 квартала 2019 года (9,2%) и даже улучшении этого показателя по сравнению с предыдущим III кварталом 2020 года (12,1%).

С другой стороны, смущает тот факт, что такой незначительный рост сопровождается гораздо более существенной положительной динамикой ключевых факторов, от которых зависит доля малоимущих, и которые, с первого взгляда, должны были дать гораздо больший эффект в последнем квартале 2020 года/

А именно: рост среднедушевого дохода на 22,6%, рост номинальной начисленной зарплаты на 14%, рост пенсий по старости на 5,6%. И это все при том, что и в III, и в IV кварталах были сопоставимые соцвыплаты (по 3,4 трлн. рублей ежеквартально).

Не правда ли, что уже на этом объеме озвученной информации у той части аудитории, которая не теряется в цифрах и умеет их анализировать, появится вполне закономерный вопрос, а почему тогда имеем такой плачевный результат в IV квартале, обращая внимание еще на один момент, который связан со снижением значения прожиточного минимума на 2,4%?

К слову сказать, что, начиная с 2015 года каждый 4-й квартал происходило снижение прожиточного минимума по сравнению с предпоследним кварталом, что являлось и, по всем видимости, продолжает являться, по своей сути, хорошим подспорьем в больших «статистических играх».

Сравнивать Россию, как это не раз уже было сделано, по прожиточному минимуму с европейскими странами-лидерами, где данный показатель достигает до 855−2000 Евро в месяц, бессмысленно.

Говорить о том, что превосходим по прожиточному минимуму такие страны, как Казахстан и Молдавия, тоже. Об этом говорилось, говорится и будет говориться всеми везде и всюду.

Более важной задачей является своевременное выявление тех скрытых трендов, от которых уводит взгляд предоставляемая статистика и которые являются «плодом» правильной расстановки акцентов, а также манипуляций с цифрами. При этом, последнее, вовсе не означает, что какие-то данные недостоверны. Вовсе нет.

Манипуляция в данной случае состоит в том, чтобы показать часть данных. Это своего рода ложь через упущение информации, когда на части данных делается один вывод, а при их дополнении можно сделать диаметрально противоположные наблюдения.

В контексте обсуждаемого вопроса, обращу внимание на то, что Росстат четко не указывает, что, например, среднедушевой доход мог преимущественно расти за счет соцвыплат, а стремительный рост безработицы «съел» заявленный рост такого ключевого фактора, как начисленная заработная плата.

В самом деле, в анонсе Росстата о доле малоимущих идет сравнение уровня безработицы в декабре 2020 года с августом 2020 года (5,9% и 6,4% соответственно).

При этом, почему-то «скромно» умалчивается, что по официальным данным, сравнительно декабря 2019 года безработица в последнем месяце 2020 года выросла аж на 27,6%.

На лицо «сглаживание углов» и, как результат, несвоевременно осознание ситуации со всеми вытекающими отсюда последствиями», — высказала свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, число малоимущих граждан сократилось в России до 17,8 млн человек, это 12,1% от всего населения страны.

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