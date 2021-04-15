Москва, 15 апреля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. И для России, и для Европы очень важно укреплять сотрудничество их бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Путь эскалаций и санкций — это путь в тупик, — сказал Вандерплаетсе. — Я думаю, что мы все выиграем, когда нормализуем наши отношения. Слава богу, что у России и Европы есть гораздо больше причин для сотрудничества, чем отличий, мешающих такой совместной работе. У нас единая культура, история, связи, которые надо ценить. Поэтому я думаю, что в конце концов отношения нормализуются. Но для этого потребуется время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вандерплаетсе рассказал, как европейский бизнес в РФ пережил пандемию.