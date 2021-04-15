Краков, Польша, , 15:50 — REGNUM Мэр польской Кракова Яцек Майхровский получил от полиции квитанцию о необходимости оплатить штраф за курение в своем рабочем кабинете. Об этом он сообщил 15 апреля на своей странице в соцсети Facebook.

«Я принял посетителя в своем кабинете, где было накурено. На столе лежали сигареты. На следующий день я получил от полиции квитанцию о том, что я оштрафован, потому что закон о борьбе с курением запрещает курение на рабочем месте», — говорится в сообщении краковского мэра.

Позже пресс-секретарь Краковской городской полиции Марек Анёл сообщил журналистам, что заявление в полицию на мэра подал местный житель.

«Мужчина приложил фотографии сигарет в кабинете мэра и дал соответствующие показания. Полицейские всё зафиксировали и были вынуждены выписать штраф», — заявил он.