Андижан, Узбекистан, , 15:45 — REGNUM Филиал Варшавского университета менеджмента Collegium Humanum открыли в узбекистанском Андижане, сообщили в телеграм-канале министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Отмечается, что учебное заведение является негосударственным вузом. Занятия будут проходить на русском, английском и узбекском языках. Учебные планы и научные программы утверждает Варшавский университет менеджмента.

Филиал будет готовить специалистов по финансам и бухгалтерскому учету, менеджменту в сфере транспорта и логистики, международному бизнесу и маркетингу, менеджменту и маркетингу в сфере туризма и по другим направлениям.

Обучение в университете планируется начать в 2021—2022 учебном году на платно-контрактной основе. Успевающим студентам предоставят скидку в 50% от стоимости обучения. В образовательный процесс вовлечено до 70% иностранных преподавателей.

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