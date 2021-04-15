Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит свыше 2 тыс. расследований в отношении Китая, новые дела заводят в среднем раз в десять часов. Об этом директор бюро Кристофер Рей заявил на слушаниях в специальном сенатском комитете по разведке Конгресса США, сообщает 15 апреля телеканал CNN.

По словам Рея, именно от Китая на сегодняшний день исходит наибольшая угроза для экономической безопасности и демократических идеалов США. Пекин располагает «значительными, широкими и непреходящими» возможностями по влиянию на обстановку в Соединённых Штатах.

ФБР полагает, что КНР проводит на американской территории операцию «Охота на лис» (Foxhunt), запугивая и шантажируя этнических китайцев. Кроме того, по словам директора национальной разведки США Эврил Хейнс, кибервозможности Китая позволяют спровоцировать сбои в работе жизненно важной инфраструктуры в стране.

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