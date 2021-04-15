Москва, , 15:17 — REGNUM Программы субсидирования автокредитования для некоторых категорий граждан — дело очень хорошее. Больше возможностей увеличить потребление и увеличить спрос на рынке. Но, к сожалению, эти программы не всегда достигают своих целей, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

«Во-первых, льготное автокредитование снижает финансовую ответственность заёмщика. При высокой ставке человек хорошо подумает, стоит ли влезать в долги, каковы риски невозврата кредита.

А если ставка низкая, то многие заёмщики относятся к кредиту легкомысленно. Не могут правильно рассчитать свои финансовые возможности. А если дополнительные расходы или потеря работы?

Во-вторых, в экономике повышение спроса практически всегда приводит к повышению цен, если производители ограниченны в своих возможностях, а импорт дорог.

В программе льготного автокредитования участвуют производители, заводы которых находятся в России, но без импортных комплектующих всё равно не обойтись. В результате рост цен может «проглотить» всю льготу. В выигрыше останутся только банки и производители, но не люди.

Чтобы стимулировать рост потребления посредством субсидий, нужно быть уверенным в адекватном ответе производителей, а это возможно только в конкурентной среде, а в российской экономике с конкуренцией неважно.

В результате субсидирование не ведёт к росту производства. И эффект от субсидий оказывается минимальным. Не лучше ли государству стимулировать экономику на другом уровне, например снижением некоторых налогов или пошлин определённом секторе.

Это оказало бы воздействие на экономику в целом и помогло бы поднять темпы роста, реальные доходы и как следствие потребление в условиях общего падения доходов», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, предыдущая программа льготного кредитования закончилась в феврале текущего года — были освоены все средства выделенные из бюджета. Теперь продление, с некоторыми изменениями до 2023 года.

А до конца 2021 года планируется добавить 5 млрд рублей. Субсидии получат банки дающие займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля.

Правительство расширило действие этих программ. Теперь на скидку 10% могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребёнка (ранее — только многодетные), медработники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса.

При этом для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25% от цены новой машины. Максимальная стоимость автомобиля который можно взять в кредит увеличена с 1 до 1,5 млн руб.

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