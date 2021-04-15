Минск, , 14:32 — REGNUM На сегодняшний день в Белоруссии поле выборов президента страны в августе минувшего года зафиксировано свыше 3 тыс. преступлений, которые связаны с проведением незаконных акций протеста. Об этом 15 апреля рассказал заместитель белорусского генпрокурора Геннадий Дыско в ходе координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией в Минске.

«За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста», — приводит его слова телеграм-канал генпрокуратуры Белоруссии.

Также он уточнил, что в это число входит более 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, примерно 600 оскорблений представителей власти и свыше 300 случаев насилия или угрозы применения насилия в отношении милиционеров.

Кроме того, Дыско отметил, что белорусская правоохранительная система в минувшем году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, которые были направлены на разрушение правопорядка и государственности республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля стало известно, что блогеры из Бреста Сергей Петрухин и Александр Кабанов приговорены к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафам за оскорбление представителя власти и подготовку незаконной акции.